Britney Spears boşanıyor 2022'nin Haziran ayında evlen Britney Spears ile Sam Asghari'nin evliliği ihanet yüzünden bitiyor.

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Britney Spears, evliliğinde sorunlar yaşıyor.

ABD'li eski pop yıldızı Britney Spears, 2022 yılında evlendiği eşi Sam Asghari'yi iddialara göre aldattı.

Kocası boşanmak istiyor

Asghari, Britney Spears'ın sadakatsiz olduğu yönündeki söylentiler üzerine sadece bir yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtı.

Ünlü çift, ihanet iddiaları hakkında konuşmadı.

Şarkıcı, Kim Kardashian ve Kevin Costner'ı temsil eden ünlü boşanma avukatı Laura Wasser'ı tuttu.