Britney Spears dans ederek hastalığını açıkladı

Amerikalı şarkıcı Britney Spears, yakalandığı hastalığı sosyal medyada yayınladığı dans videosu eşliğinde açıkladı.

Bir süredir sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Britney Spears, yine bir dans görüntüsü eşliğinde sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı.

Şarkıcı, hafta sonu Instagram hesabından “Victoria” hastalığına yakalandığını duyurdu. Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, “Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor.” şeklinde mesaj yazdı.

"Acılı ve ağrılı"

“Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor.” diyen Spears, “Haftada üç kez uykumdan ellerimin tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor ve vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım. Acılı ve ağrılı.” ifadesini kullandı.

Spears’ın ayrıca, “O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim.” sözleri, 2019’da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme olarak yorumlandı.

"Ağrı hissetmiyorum"

Spears mesajında, “Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Zihnim tamamen içimdeki çocuğa dönüşüyor. Ama eskisi gibi hareket edemiyorum.” ifadesine de yer verdi. Spears, “Beynime ve boynuma oksijenin gittiğini hissettiğim bir ilaç buldum. Gözlerim şimdi daha açık ve başımı dik tutabiliyorum. Bunu başarmaya çalışırken iyi bir iş yaptım. Nefes alabiliyorum. Kendimi daha akıllı hissediyorum çünkü artık nefes alabiliyorum.” dedi.