Britney Spears hayatı film oluyor! Yönetmen konuştu

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Skandallarla dolu bir hayatı olan ünlü şarkıcı Britney Spears’tan yeni haber var.

Ünlü şarkıcının hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmin yapımcılığını, Spears'ın anı kitabı 'İçimdeki Kadın'ın yayın haklarını alan Universal Pictures üstlenecek.

Hazırlıkları süren filmde ünlü yıldızı kimin canlandıracağı ise merak konusuyken filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Jon M. Chu, film hakkında ilk kez konuştu.

Britney Spears'a olan hayranlığını dile getiren ve filmini yönetecek olan Jon M. Chu, Spears'ın bir nesli temsil ettiğini belirtirken "Gerçekten düzgün bir şekilde anlatılmayı hak eden bir hikayesi var.

"KEŞFETMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Henüz senaryoyu yazmadık, henüz bir yazar tutmadık. Ancak bu film, insanlara, gençlere, yıldızlara, kadınlara ve annelere nasıl davrandığımızı yansıtacak. Bu konularda keşfetmek istediğim çok şey var." diye konuştu.