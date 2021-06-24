Britney Spears, hayatını geri istiyor

Babasının 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada ifade veren Britney Spears, sessizliğini bozdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.

13 YIL OLDU

Spears, babasının 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada ifade verdi. Britney Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini söyledi.

BABASINI ŞİKAYET ETTİ

39 yaşındaki Spears, uzaktan bağlantı ile katıldığı davada, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak sarhoş hissetmesine neden olmakla suçladı.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Konuyla ilgili konuşan Britney Spears, "Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip, bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi. Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım." dedi.