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Britney Spears için mahkeme kararını verdi

Britney Spears için mahkeme kararını verdi

Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.