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    Britney Spears için mahkeme kararını verdi

    Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 07:20
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 07:35
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    Britney Spears için mahkeme kararını verdi

    Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı davada mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasiliğini askıya aldı.

    Kararın ardından Britney Spears'ın servetinin geçici vasisi olarak kamu muhasebecisi John Zabel olarak atandı. Davanın hakimi, mevcut durumun kabul edilebilir bir yanı olmadığı için kararın alındığını belirtti.

    "BABA ZEHİRLİ BİR ORTAM OLUŞTURUYOR"

    Hakim, baba Jamie Spears'ın vasiliğinin zehirli bir ortam oluşturduğunu söyledi.

    Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranıysa kararı sevinçle karşıladı.

    Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

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