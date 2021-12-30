Britney Spears, müziğe neden ara verdiğini açıkladı

13 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan şarkıcı Britney Spears, yeni albüm çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki sorulara açıklık getirdi.

Yaşadığı zor günleri geride bırakan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, babasının 13 sene süren vasiliğinden kurtulmasının ardından müzik hayatına ara vermesine hakkında konuştu.

Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şarkıcı, vasilik altında yaşadığı yıllarda özel hayatı ve iş hayatının kontrol altında olduğunu söyledi.

"AFFEDİLEMEZ"

40 yaşındaki Spears "Bu süreçte insanlardan ve eğlence endüstrisinden korkmaya başladım. İyi olmak istedim ancak kalbime yaptıkları affedilemez” dedi.

"KIRILDIM"

Ünlü isim, paylaşımda; “Yıllarca yeni şarkılar söylemek ya da eski şarkılarımın remixlerini yapmak istedim ama 'Hayır' dediler. Beni başarısız kılmak istediler. Çok vakit kaybedildi ve sanırım şimdi bazıları neden yeni müzik çıkarmadığımı merak ediyor. İnsanlar, bana kişisel olarak yapılanları bilmiyorlar. Beni gerçekten kırdılar. Yeni müzik yapmamak, benim o insanlara 'Defolun’ deme yöntemim" ifadelerine yer verdi.