Britney Spears oyuncak bebekle gezerken görüntülendi

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Bir döneme damga vuran ABD'li şarkıcı Britney Spears, hayranlarını endişelendiriyor..

Uzun zamandır psikolojik problemleri yüzünden zor günler geçiren dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, önceki gün yardımcısıyla birlikte Meksika'da havaalanında görüntülendiğinde yanında bazı sıra dışı eşyalar vardı.

OYUNCAK BEBEKLE GEZİYOR

Son birkaç gündür ülkedeki maceralarından fotoğraflar ve videoları sosyal medyadan paylaşan pop yıldızı, yanında koruması ve oyuncak bir bebekle Meksika'ya giderken ruh sağlığı konusunda endişeye yol açtı.

Britney Spears'ın yardımcısının, yumuşak bir battaniyeye sarılı oyuncak bebeği ve şarkıcının çantasını taşıdığı görüldü.

Britney Spears, şort, topuklu sandaletler ve siyah kapüşonlu kıyafetiyle dikkat çekti.

2021'DE DANS ETTİĞİ BEBEK OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Oyuncak bebeğin, 43 yaşındaki ABD'li şarkıcının 2021'de Instagram takipçilerine oyuncakla dans ettiği videoda gösterdiği bebek olabileceği düşünüldü.

Britney Spears o videoda, yaşını çok ciddiye almadığını belirtmiş; "Bu yıl 40 yaşıma giriyorum. Yaş sadece bir sayıdır ama ciddiyim... Büyümek, yapabileceğiniz en aptalca şeydir, bu yüzden arkadaşlarımla oynayın" demişti.