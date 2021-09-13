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- Britney Spears, Sam Asghari ile nişanlandı
Britney Spears, Sam Asghari ile nişanlandı
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 08:37
- Güncelleme : 13.09.2021 - 09:09
Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, babasıyla vasilik konusunda yaşadığı gerilimli günlerin ardından sevenlerine sürpriz yaptı.
39 yaşındaki Spears, erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandı.
GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI: İNANAMIYORUM
Spears, Instagram hesabından nişan yüzüğünü gösterdiği bir video paylaştı ve "İnanamıyorum." notunu düştü.
27 yaşındaki İran uyruklu aktör Asghari de nişan haberini sosyal medyadan duyurdu.
13 YIL SÜREN VASİLİK
Ünlü şarkıcının mal varlığı ve hayatı üzerinde Jamie Spears'ın 13 yıl süren kontrolü bulunuyordu.
Baba Spears, geçtiğimiz günlerde vasilik görevini bırakmak için mahkemeye başvuru yaptı.
Britney Spears, Sam Asghari ile nişanlandı ViDEO
İLİŞKİLERİNİ RESMİLEŞTİRDİLER
Asghari'nin menajeri Brandon Cohen de çiftin nişanlandığını "Uzun süredir devam eden ilişkilerini resmileştirdiler." diyerek doğruladı.
İki isim, 2016 yılında bir müzik setinin klibinde tanışmıştı.