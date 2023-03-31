Britney Spears'ın son görüntüsü şaşırttı Evliliğinin sallantıda olduğu iddia edilen Britney Spears, son görüntüsüyle hayranlarını üzdü.

ensonhaber.com

Şöhretin yükünü kaldıramayınca psikolojik sorunlar yaşayan 41 yaşındaki Britney Spears, özel hayatıyla konuşuluyor.

Çıplak pozları sebebiyle çocuklarının görüşmediği Spears, kısa süre önce evlendiği Sam Asghari ile de iddialara göre sorunlar yaşıyor.

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Spears, Los Angeles'ta özel bir uçağa binerken alyansını geride bıraktı. 28 yaşındaki yakışıklı aktör de Los Angeles'ta tek başına dışarı çıkarken alyanssız görüntülendi.

Yine dağıldı

Britney Spears özel bir uçağa binmeden hemen önce şoförlü bir SUV'un arka koltuğundan inerken de darmadağınık görünüyordu.

Şarkıcının hayranları bu görüntüden sonra geçmiş yıllarda da sorunlar yaşayan Spears için endişelendi. Britney Spears ise konuya dair henüz açıklamada bulunmadı.