Britney Spears, sosyal medyayı terk etti

Britney Spears, nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapattı.

Bir süredir tüm vesayetini elinde tutan babası Jamie Spears ile mahkemelik olan ve zor günler yaşayan Britney Spears, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sam Asghari ile evlilik yolunda ilk adımı atarak, nişanlanmıştı.

HAYRANLARI ENDİŞELENDİ

Ünlü şarkıcının Instagram hesabı, dün "Britney'e özgürlük" (#FreeBritney) etiketiyle paylaşım yaptıktan kısa süre sonra kapandı. 34 milyon takipçisi olan Spears'ın hesabının silinmesi üzerine hayranları, pop yıldızının profilinin platform tarafından engellenmiş olabileceğinden endişelendi. Şarkıcının takipçileri, Twitter'da "Britney nerede?" (#WherIsBritney) etiketiyle mesajlar paylaştı. Kısa sürede trendlere giren etkiletle, 7 binden fazla tweet atılmış oldu.

Vasilik davası ve aşk hayatıyla gündemde olan şarkıcının hesabıyla ilgili Instagram tarafından açıklama yapıldı ve hesabın platformdan çıkarılmadığı belirtildi.

"DÖNECEĞİM"

Hayranlarının merakı üzerine Britney Spears, Twitter hesabından sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu. 39 yaşındaki Spears, konuyla ilgili "Endişelenmeyin millet. Nişanımı kutlamak için sosyal medyaya biraz ara verdim. Yakında döneceğim..." diye yazdı.

"BUNA İNANAMIYORUM"

Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde dört yıldır aşk yaşadığı Sam Asghari'nin kendisine aldığı iri taşlı tektaşını sergilediği anları, sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Britney Spears, gönderisine, "Buna inanamıyorum!" notunu düşmüştü.