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- Britney Spears’tan yatak odası pozu
Britney Spears’tan yatak odası pozu
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden olan Britney Spears’tan bir üstsüz paylaşım daha geldi.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 13:28
- Güncelleme : 09.11.2021 - 13:54
Babası Jamie Spears’ın vasilikten çekildikten sonra istediği hayata geri dönen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
39 yaşındaki eski popstar, 40 milyona yakın takipçisine yatak odasında çektiği üstsüz bir pozunu paylaştı.
"GERÇEK FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANDIM"
Sarı iç çamaşırıyla yatak odasından üstsüz bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, fotoğrafına şu notu ekledi: “Dün odamda ilk kez gerçek fotoğraf makinesi kullandım. Zamanlayıcıyı ayarlayarak sehpanın üzerine koydum. Minnie Mouse benim için yatakta”