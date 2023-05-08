Britney Spears'ın cinsel itirafı işi bozdu Özel hayatıyla sürekli gündeme gelen Britney Spears’ın beklenen otobiyografisi cinsellik itirafları yüzünden ertelendi.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın serveti ve tüm hayatı neredeyse 13 yıldır babası James Parnell Spears tarafından kontrol ediliyordu.

Son olarak Spears’ın otobiyografik kitabının sonbaharda çıkacağı açıklanmıştı.

Şarkıcının anılarında çocukluğunu, en savunmasız anlarını, Justin Timberlake’den ayrılmasının kendisini nasıl yıktığını, babasının vasiliğinden kurtulmak için verdiği mücadeleyi tüm ayrıntısıyla anlatacağı bildirilmişti.

Sözünü sakınmayan şarkıcının anılarıyla dünya gündemini sarsacağı ve kitabı Hollywood’un hayalet yazarı Sam Lansky’nin yazdığı belirtilmişti.

Kitap ertelendi

Ancak son iddialara nazaran kitap ertelendi. The Sun'da yer alan habere göre; yayıncı 41 yaşındaki Britney Spears'ın, cinsel ilişkisi olduğu iki Hollywood yıldızının avukatlarından mektuplar aldıktan sonrasında kitabı askıya aldı.

Şimdiye kadar, hangi ünlülerin kitap için yayıncıyla iletişime geçmiş olduğu belli değil. Bir kaynak, "Britney'i tanıyan ve yazdıklarından korkan kişiler tarafınca yayıncılara sert ifadelerle yazılmış yasal mektuplar gönderildi" dedi.