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    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum

    Brooklyn Beckham, vücudundaki 100 dövmenin yaklaşık 70'ini karısı için yaptırdığını söyledi.
    • 18.08.2022 - 15:04
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    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum

    Eski İngiliz futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın en büyük çocuğu Brooklyn Peltz- Beckham, nisan ayında görkemli bir şekilde evlendiği ve soyadını aldığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz- Beckham'a sevgisini göstere göstere bitiremiyor.

    Bir dergiye röportaj veren Peltz- Beckham vücudundaki 100 dövmenin yaklaşık 70'ini karısı için yaptırdığını söyledi:

    "Şaşırtmayı seviyorum"

    "Her dövme yaptırdığımda mutluluktan ağlıyor. Onu şaşırtmayı seviyorum."

    23 yaşındaki Peltz- Beckham'ın koleksiyonundaki dövmeler arasında karısının ikinci ismi, 'evli' kelimesi, karısının gözleri, karısına verdiği sözler, karısının adı, 'sevgili' kelimesi ve eşinin adının baş harfi olan 'N' yer alıyor.

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #1

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #2

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #3

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #4

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #5

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #6

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #7

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #8

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #9

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #10

    Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum #11


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