Brooklyn Beckham: Karım için dövme yaptırıyorum

Brooklyn Beckham, vücudundaki 100 dövmenin yaklaşık 70'ini karısı için yaptırdığını söyledi.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın en büyük çocuğu Brooklyn Peltz- Beckham, nisan ayında görkemli bir şekilde evlendiği ve soyadını aldığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz- Beckham'a sevgisini göstere göstere bitiremiyor.

Bir dergiye röportaj veren Peltz- Beckham vücudundaki 100 dövmenin yaklaşık 70'ini karısı için yaptırdığını söyledi:

"Şaşırtmayı seviyorum"

"Her dövme yaptırdığımda mutluluktan ağlıyor. Onu şaşırtmayı seviyorum."

23 yaşındaki Peltz- Beckham'ın koleksiyonundaki dövmeler arasında karısının ikinci ismi, 'evli' kelimesi, karısının gözleri, karısına verdiği sözler, karısının adı, 'sevgili' kelimesi ve eşinin adının baş harfi olan 'N' yer alıyor.