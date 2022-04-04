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    Bruce Willis hastalığı nedeniyle mülklerini zararına sattı

    "Afazi" hastalığına yakalanan Bruce Willis ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 07:16
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    Bruce Willis hastalığı nedeniyle mülklerini zararına sattı

    Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber gelmiş; oyuncuya beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulduğu öğrenilmişti.

    HER ŞEYİ SATIYOR

    Habertürk’ün haberine göre bir beyin rahatsızlığı olan "afazi" nedeniyle zor günler yaşayan Willis, hastalığının ilerleyeceğini ön görerek oyunculuğa ara verdiğini açıklamıştı.

    Bruce Willis, California'daki ailesiyle birlikte hayatına odaklanmak için birkaç yıldır sahip olduğu evleri satmaya başladığı ortaya çıktı.

    65 MİLYON DOLAR

    Page Six'in, Willis'in yakın dostlarına dayanarak verdiği habere göre hastalığı yüzünden kariyerini bitirme kararı alan oyuncu, son birkaç yıl içinde toplamda 65 milyon doları bulan mülklerini elinden çıkardı.

    Willis'e yakın bir kaynak yaptığı açıklamada "Bruce uzun zamandır bu günlere hazırlanıyordu. Sağlığının artık çalışmasına izin vermeyecek bir hale geleceğinin, eskisi kadar para kazanamayacağının farkındaydı" dedi.

    Bruce Willis hastalığı nedeniyle mülklerini zararına sattı #1


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