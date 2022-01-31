Bu gerçeği bilen çok az! Cüneyt Arkın, Yeşilçam için kutsal mesleği bırakmış...

Bu gerçeği bilen çok az! Cüneyt Arkın, Yeşilçam için kutsal mesleği bırakmış...

Yeşilçam'ın aksiyon filmlerinin aranan isimlerinden olan asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamıyor. Aslında Cüneyt Arkın bakın ne mezunu...

Ekranlarda gördüğünüz ünlüler bir zamanlar şuan yaptıkları meslekten çok daha farklı işlerle uğraşıyordu.

Yeşilçam'ın Malkoçoğlu'su, Tarkan'ı, Kara Murat'ı Cüneyt Arkın da o isimlerden birisi...

84 yaşındaki usta oyuncu, Türk sinemasına sayısız ve unutulmayacak eserler bıraktı.

Şimdilerde emekliye ayrılmış olan Arkın hakkında bilgileri araştıranlar, şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor.

Cüneyt Arkın'ın Yeşilçam'a yolu düşmeden önce okuduğu ve mezun olduğu bölüm, duyanları şok ediyor.

İşte Cüneyt Arkın'ın asıl mesleği...

MEĞER DOKTORMUŞ...

Yeşilçam'ın aksiyon filmlerinin aranan isimlerinden olan asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın, İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Askerliğin tamamlayan Arkın, Adana ve civarında doktorluk yaptı.

1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

Oyunculuğun yanı sıra, gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazıları da yazmıştır.