Bu kez sahne Karan'ın! Fahriye Evcen oğlunun dans ettiği anları paylaştı: Çocuklar yeryüzündeki en güzel şey 2019 yılında kucağına aldığı Karan'ın okul gösterisine giden Fahriye Evcen, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlunun mutluluğuna ortak olan Evcen, "Çocuklar yeryüzündeki en güzel şey" notunu ekledi.

ensonhaber.com Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ünlüler dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alıyor. 3 yıllık birlikteliklerini 2017'de evlilikle taçlandıran çift, şimdilerde 2 çocuklarıyla mutluluklarını sürdürüyor. İlk oğullarına Karan, ikincisine ise Kerem ismini veren gözde çift, çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Özçivit ve Evcen, aile pozlarına da sıkça yer veriyor. Dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip olan ikili, her paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor. Bu kez sahne Karan'ın Son olarak Evcen, oğlu Karan'ın gösterisi için okuluna gitti. Sahnede arkadaşlarıyla dans eden Karan'ın o anları takipçilerini adeta mest etti. Evcen paylaşımına, "Çocuklar yeryüzündeki en güzel şey olabilir." notunu ekledi.