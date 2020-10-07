Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan ne yapıyor? Merve Erdoğan'ın son hali

Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Merve Erdoğan'ın yeni hali görenleri şaşırtıyor.

MERVE ERDOĞAN KİMDİR?

22 Haziran 1991 tarihinde Niğde’de dünyaya gelen Merve Erdoğan, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Daha üç yaşında iken oyunculuk kariyerine başlayıp farklı bir sektörle ile tanışan güzel oyuncu Erdoğan dokuz yaşında ise Bücür Cadı adlı dizi ile tanınmaya başlamış ve hafızalarda unutulmaz bir yer tutmuştur.

Güzel Oyuncu Merve; Bücür Cadı dizisinde başrol oyuncusu olarak ilk kez ekran karşısına çıkarken bir hayli heyecanlı olduğunu anlatmıştı.. Bücür Cadı dizisinden hemen sonra tiyatro eğitimine büyük bir ağırlık verip, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Üsküdar Müsiki Cemiyeti, ve Sadri Alışık Tiyatrosu’nda uzunca bir eğitim aldı.

Tam sekiz yıl ara verdiği oyunculuk kariyerine tekrar Arka Sokaklar dizisi ile devam etmeye kara verdi ve ardından Bir Ömür Yetmez adlı dizi , ardından Emret Komutanım, Yeniden, ve Sevdaluk gibi kaliteli projelerde rol almayı başarmıştır.

MERVE ERDOĞAN NİŞANLANDI

Oyuncu Merve Erdoğan, Mert Carim ile nişanlandı. Evlilik yolundaki ilk adımı atan genç çift, Nakkaştepe'de aile arasında düzenlenen törene dair görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

MERVE ERDOĞAN SON HALİ

Hayranlarının Bücür Cadı olarak tanıdığı Merve Erdoğan, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. İşte son hali: