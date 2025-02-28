Buika ile Kibariye aynı sahnede! Beraber şarkı söylediler

Haber Merkezi

19 Şubat’ta verilmesi planlanan ancak Buika’nın ağır gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle ertelenen konser, önceki akşam Volkswagen Arena’da gerçekleşti.

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika ile, Türk Arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye, aynı sahnede yer aldı.

KİBARİYE İLE BUİKA AYNI SAHNEDE

Sahnesinde Kibariye'yi ağırlayan Buika, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

İkili, geçen haftalarda dijital platformlarda yayımlanan, sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait ‘Sevdam Ağlıyor’ ile ‘No Habra Nadie En El Mundo’ parçasını ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi.

Volkswagen Arena’da harikulade bir konsere imza atan ikili Mayıs ayında turneye çıkmaya hazırlanıyor.