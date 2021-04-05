Buket Aydın'dan dekolteli pozlar

Ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla dikkat çekiyor.

Haber spikerliği yaptığı zamanlarda adından söz ettirmeye başlayan Buket Aydın, işinden istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden de tek celsede boşanmıştı.

SARIGÜL'DEN AYRILDI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde de bir süredir birlikte olduğu Emir Sarıgül ile ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ayrılık acısını çabuk atlatan Aydın, 283 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı.

BEĞENİ YAĞDI

Son olarak göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren sunucu, takipçilerine güzel bir hafta dileyerek peş peşe pozlarını paylaştı. Paylaşımına yapılan yorumları sınırlandıran Buket Aydın'a birçok yorum ve beğeni geldi.