Buket Aydın: Emir Sarıgül arkadaşım

Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le fotoğrafı aşk iddialarını alevlendirdi.

Kanal D'deki görevinden istifa ettikten sonra önceki gün de eşinden boşanan Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞK İDDİALARINA SİNİRLENDİ

Aydın bu fotoğraflarla gündeme gelmesinden sonra aşk iddialarına tepki gösterdi.

Aydın'dan konuya ilişkin şu açıklama geldi:

ÖZÜR DİLEDİ

"Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum"



