Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı belgelendi

Her fırsatta ilişkilerini yalanlayan Emir Sarıgül ile Buket Aydın aşk fotoğrafları ortaya çıktı.

Eski Şişli Belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, iki çocuğunun annesi Fatoş Altınbaş ile boşandıktan sonra adı eski Kanal D Haber Daire Başkanı Buket Aydın ile aşk dedikodularına karışmıştı.

İkili bu dedikoduları çok iyi arkadaşız diye yalanlamışlardı. Sevgili olduklarını saklayan ikilinin aşk fotoğrafı ortaya çıktı.

"SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Aydın, daha önce Emir Sarıgül'le bir aracın arkasında çekilen fotoğrafı için "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.