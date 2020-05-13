Buket Aydın eşinden boşandı

“Yeni bir hayata başlayacağım” diyerek Kanal D Ana Haber’deki görevinden istifa eden Buket Aydın, bugün de yedi yıllık eşi Erce Baykal’dan boşandı.

Geçtiğimiz günlerde Kanal D Ana Haber’deki görevinden istifa eden Buket Aydın, eşi ile yollarını ayırdı.

7 yıl önce Erce Baykal ile evlenen Aydın, işinin ardından eşinden de vazgeçti.

Boşanma davası görülen Aydın, daha önceki açıklamasında "16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım.

"DURUP, DİNLENİP YEHİ BİR YOLA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum.” demişti.