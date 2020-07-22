Buket Aydın ile Emir Sarıgül evleniyor

Buket Aydın ile Emir Sarıgül evleniyor

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Buket Aydın ile Emir Sarıgül aşkı gündeme bomba gibi düştü. Romantik çiftin eylül ayında evleneceği öğrenildi.

Şişli'de uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, aşk hayatıyla gündemde.

Eşinden boşanıp Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın'ın, Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İkilinin fotoğraflarıyla belgelenen aşk, doludizgin devam ediyor.

Muğla Göcek'te gözlerden uzak bir şekilde başbaşa tatil yapan Buket Aydın ile Emir Sarıgül, evlilik kararı aldı.

TATİLDEN SONRA NİKAH

Çiftin tatile bir süre daha devam edeceği ve eylül ayında nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Buket Aydın, yeni bir hayata başlayacağını söyleyerek önce Kanal D'deki görevinden istifa etmiş ardından da 7 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı.