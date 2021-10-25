Buket Aydın: Magazin malzemesi oldum

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buket Aydın, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili konuştu.

Ünlü spiker Buket Aydın, Armağan Çağlayan'ın YouTube'ta yayınlanan programının bu haftaki konuğu oldu Emir Sarıgül ile bir küs bir barışık giden ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Aydın iddialı açıklamalar yaptı.

Kariyerinde çok iyi ilerlediği bir zamanlarda aşk hayatıyla gündeme gelmeye başladığını söyleyen Aydın, son iki yılda yaşananlardan pişmanlık duymadığını belirtti.

.Ünlü spiker, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANI İLE SEYAHAT EDİYORDUM"

"Cumhurbaşkanı ile seyahatlere gidiyordum. Cumhurbaşkanı ile seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum. Sürekli gidiyordum. Cumhurbaşkanı uçağında sürekli siyaset konuşan, bakanlarla görüşen bir insandan, bir anda Nişantaşı'nda yürürken peşimde koşulan bir insan haline geldim. Hepimiz gazeteciyiz ben bana mı koşuyorlar diye şok oluyorum.”