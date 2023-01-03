Ünlü spiker Buket Aydın, katıldığı yılbaşı programında şarkı söyleyince sosyal medyanın diline düştü.

Haber spikerliği bıraktıktan sonra özel hayatıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Buket Aydın, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolarla ve estetikli değişimiyle dikkat çekiyordu.

Şarkıcılığa sıcak bakıyor

Son dönemde yine sunuculuk yapan Aydın, şimdi de şarkıcılığa soyundu. Bir dönem Emir Sarıgül aşkıyla ve aldatılmasıyla gündeme gelen Aydın, konuk olduğu yılbaşı programında Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını söyledi.

Şarkıcılığa sıcak bakan Buket Aydın'ın sesi hiç beğenilmedi.

Buket Aydın, şarkı söyledi VİDEO

