Buket Aydın sütyensiz hırka modasına uydu

38. yaş doğum günü için iddialı bir seçim yapan spiker Buket Aydın, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Bir ayrılıp bir barıştığı Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sürekli yer alan Buket Aydın, şaşırtmaya devam ediyor.

İlişkisini bitirdikten sonra iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü spiker, yeni pozuyla sosyal medyada çok konuşuldu.

TEK DÜĞMELİ HIRKA GİYDİ

Ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği tek düğmeli hırka modasına Aydın da uydu. Sütyensiz tercih edilen hırkayı doğum günü için giyen Buket Aydın, sosyal medya hesabından pozunu paylaştı.

Doğum günü paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni alan Aydın'ın değişimi de dikkat çekti. Her fırsatta estetik iddialarını yalanlayan Aydın'ın yüzündeki farklılık çok konuşuldu.