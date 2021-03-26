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    Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı

    Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı

    Sunucu Buket Aydın ile Türkiye Değişim Partisi genel başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi bitti.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 09:54
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    Ünlü spiker Buket Aydın, aldığı ani bir kararla Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa etmiş, hemen ardından da 7 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı.

    Buket Aydın'ın sürpriz kararlarının ardından yatan nedenin Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü.

    BUKET EVLENMEK İSTEMİYOR

    Bir yıldır birlikte olan Buket Aydın ve Emir Sarıgül'den kötü haber geldi. Sarıgül'ün yaptığı evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, ilişkiye son noktayı koyduğu öğrenildi.

    Sessizliğini koruyan Buket Aydın, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yaptı. Aydın'ın paylaşığı sözün

    Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı #1

    Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı #2 Emir Sarıgül'e gönderme olduğu düşünüldü.

    Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı #3

    Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı #4

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