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    Buket Aydın'dan Emir Sarıgül ve Sibel Can açıklaması

    Buket Aydın, eski sevgilisi Emir Sarıgül'ün Sibel Can ile görüntülenmesi hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 11:23
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    Buket Aydın'dan Emir Sarıgül ve Sibel Can açıklaması

    Emir Sarıgül ve Sibel Can, geçtiğimiz günlerde özel yatta tatil yaparken yakalanmıştı. Sarıgül'ün,, Sibel Can ile tatil yaparken dört gün boyunca Buket Aydın'a çiçek gönderdiği konuşulurken ünlü sunucu, sessizliğini bozarak gündem yaratacak ifadeler kullandı.

    "KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Aydın, "Konuşmak istemiyorum. Emir Bey ile olan ilişkimi mart sonunda işlerim nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldım. Artık işimle gündeme gelmek istiyorum. Beni ilgilendiren bir konu değil." dedi.

    Buket Aydın dan Emir Sarıgül ve Sibel Can açıklaması #1Buket Aydın dan Emir Sarıgül ve Sibel Can açıklaması #2

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