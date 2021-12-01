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    Buket Aydın'ın derin göğüs dekolteli kombini

    Hakan Akkaya'nın defilesine katılan ünlü sunucu Buket Aydın, giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:25
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    Buket Aydın'ın derin göğüs dekolteli kombini

    Ünlü modacı Hakan Akkaya, dün akşam 2022 koleksiyonunu tanıtmak için defile düzenledi.

    Ünlü isimlerin akın ettiği defilede en dikkat çeken isim ünlü sunucu Buket Aydın, oldu.

    DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

    Aydın, siyah derin göğüs dekolteli saten elbisesini siyah ceket ve siyah topuklu ayakkabı ile tamamladı. Cesur dekoltesiyle dikkat çeken sunucunun taktığı kolyesi de göz kamaştırdı.

    Aydın defileden fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.

    Buket Aydın ın derin göğüs dekolteli kombini #1

    Buket Aydın ın derin göğüs dekolteli kombini #2Buket Aydın ın derin göğüs dekolteli kombini #3Buket Aydın ın derin göğüs dekolteli kombini #4Buket Aydın ın derin göğüs dekolteli kombini #5Buket Aydın ın derin göğüs dekolteli kombini #6

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