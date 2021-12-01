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- Buket Aydın'ın derin göğüs dekolteli kombini
Buket Aydın'ın derin göğüs dekolteli kombini
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan ünlü sunucu Buket Aydın, giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 11:21
- Güncelleme : 01.12.2021 - 11:25
Ünlü modacı Hakan Akkaya, dün akşam 2022 koleksiyonunu tanıtmak için defile düzenledi.
Ünlü isimlerin akın ettiği defilede en dikkat çeken isim ünlü sunucu Buket Aydın, oldu.
DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ
Aydın, siyah derin göğüs dekolteli saten elbisesini siyah ceket ve siyah topuklu ayakkabı ile tamamladı. Cesur dekoltesiyle dikkat çeken sunucunun taktığı kolyesi de göz kamaştırdı.
Aydın defileden fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.