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- Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeriyle tatilde
Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeriyle tatilde
Ajda Pekkan ile sekiz yıl aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu, daha önce Süperstar'ın menajerliğini yapan Etel Sason ile Bodrum'da objektiflere takıldı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 07:58
Yıllara meydan okuyan 75 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, 2012'de kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Pekkan, tam sekiz yıl süren ilişkisini bir anda bitirmişti.
YANINDA ÇALIŞTI
Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun arasının ihanet yüzünden açıldığı haberleri gündeme gelmişti. İhanette adı geçen kişinin Süperstar'ın yanında çalışan bir kadının olduğu öne sürülmüştü.
Bülent Çavuşoğlu, önceki gün Bodrum'da Ajda Pekkan'ın bir dönem menajerliğini yapan Etel Sason ile görüntülendi.