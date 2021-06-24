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Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeriyle tatilde

Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeriyle tatilde

Ajda Pekkan ile sekiz yıl aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu, daha önce Süperstar'ın menajerliğini yapan Etel Sason ile Bodrum'da objektiflere takıldı.