Bülent Çolak evlendi

Oyuncu Bülent Çolak, sade bir törenle yönetmen sevgilisiyle dünyaevine girdi.

Bir dönemin en popüler dizilerinden olan Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Ulvi karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan Bülent Çolak, artık evli.

Yönetmen buldu

44 yaşındaki ünlü oyuncu Bülent Çolak, başrolünde yer aldığı 2018 yapımı 'Göktaşı' filminin yardımcı yönetmenliğini üstlenen Yasemin Öz ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çift, önceki gün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyae vine girdi.