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    Bülent Çolak evlendi

    Oyuncu Bülent Çolak, sade bir törenle yönetmen sevgilisiyle dünyaevine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 09:55
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    Bülent Çolak evlendi

    Bir dönemin en popüler dizilerinden olan Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Ulvi karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan Bülent Çolak, artık evli.

    Yönetmen buldu

    44 yaşındaki ünlü oyuncu Bülent Çolak, başrolünde yer aldığı 2018 yapımı 'Göktaşı' filminin yardımcı yönetmenliğini üstlenen Yasemin Öz ile nikah masasına oturdu.

    Ünlü çift, önceki gün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyae vine girdi.

    Bülent Çolak evlendi #1

    Bülent Çolak evlendi #2


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