Bülent Emrah Parlak ile dudak dudağa yakalanmıştı! Elit Andaç Çam'dan açıklama var Rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile Beyoğlu'nda sarmaş dolaş görüntülenen Elit Andaç Çam, ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Eski eşi Aziz Caner İnan ile boşanma aşamasındayken Elit Andaç Çam, 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken görüntülenmişti.

Tek celsede bitti

Gündemini sallayan bu görüntülerin ardından Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam'ın 4 yıllık evliliği, tek celsede bitmişti.

Şimdilerde Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşamaya devam eden Elit Andaç, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

'İyiyiz böyle'

Elit Andaç, 'Nikah şekerini ne zaman yeriz?' sorusuna 'Hiç öyle şeyler yok. Hayat çok güzel böyle. İyiyiz böyle.' diye yanıt verdi.

"Hepimiz ölümlüyüz"

Elit Andaç, ayrıca 'Evlilik aşkı öldürür mü?' diye sorulunca ne diyeceğini bilemedi ve 'Aşkı her şey öldürebilir. Evlilikte bunlardan biri olabilir ama evlenmemek de aşkı öldürebilir. O yüzden bilmiyorum. Hepimiz ölümlüyüz ya aşk da ölümlü. O yüzden yapacak bir şey yok.' diye konuştu.