Bülent Ersoy 450 bin TL'ye kürk satın aldı

Bülent Ersoy, 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım paltosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın alarak günlerce eleştirildi.

Bugünlerde yeni bir kürk satın alan Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı.

Tepkilere rağmen kürk sevdasından vazgeçmeyen Ersoy, bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdı.

55 TİLKİDEN 450 BİN TL'LİK KÜRK

Ersoy, siparişi 4 ayda tamamlanan 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi.

Diva için tasarlanan kürk için 55 tilkinin kullanıldığı, fiyatının ise 450 bin TL olduğu öğrenildi.