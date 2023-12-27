Bülent Ersoy, Barış Arduç'un öpüşmesini değerlendirdi: "Vantuz gibi" Bülent Ersoy, hangi erkek oyuncunun daha iyi öpüştüğünü puanladı. Diva'nın Barış Arduç yorumu sosyal medyada gündem oldu.

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Yıllar önce de beraber bir program yapan Bülent Ersoy, Banu Arkan ve Safiye Soyman, YouTube üzerinde bir araya geldi.

Dünya Güzellerim Masada programıyla yeniden bir araya gelen ünlü isimler, her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor.

Programın yeni bölümünde ise 10 popüler erkek oyuncunun ne kadar iyi öpüştüğünün değerlendirmesi yapıldı.

Ersoy'un, Barış Arduç yorumu sosyal medyayı salladı.

"Vantuzluyor!''

Arduç'u öve öve bitiremeyen Bülent Ersoy, ''Onun bir öpüşü var! Allah'ım o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz. Böyle bakıyor bakıyor, hemen yapışmıyor. Böyle gözünün içine bakıyor, ondan sonra vantuzluyor!'' açıklamasını yaptı.

'Barış dudaklarına sahip çık'

Ersoy'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, Barış Arduç'u uyardı. Yakışıklı oyuncuya; "'Nasıl dikkatli izlediyse', 'Barış dudaklarına sahip çık', 'Gupse'ye ayıp oluyor'" gibi yorumlar yapıldı.