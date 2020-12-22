Bülent Ersoy, Bodrum'a yerleşiyor

Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de evinin olduğu ünlülerin sitesinden 40 milyon liraya iki lüks villa satın aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da yaşamak istemeyen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum'da yaşama kararı aldı.

40 MİLYONA ALDI

Ersoy, Bodrum’dan aldığı 40 milyon TL’lik ikiz villasının inşaat işlerini tamamladı. Diva, şimdi de villalarının dekorasyonu için çalışmalar başlattı. Ersoy, her iki villanın eşya ve aksesuarları için 700 bin TL’lik bütçe ayırdı.

"BANA GELEN YAŞADI"

Bu arada villalardan bir tanesi sadece misafirler için. Diva “Kendim için ne düşündüysem konuklarım için de aynısını yaptırıyorum. Bana gelen yaşadı.” diyor.

Ersoy, evin tüm işleri biter bitmez soluğu Bodrum'da alacak.