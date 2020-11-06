Bülent Ersoy, Bodrum'da 40 milyonluk 2 villasının tapusunu aldı

Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, 40 milyon lira değerinde 2 süper villa satın aldı. Ersoy, tapu işlemleri için Bodrum'a gitti.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'daki Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de villalarının bulunduğu siteden, iki süper lüks villayı tek seferde satın aldı.

Ersoy, 40 milyon liraya aldığı Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'a gitti.

Bodrum'da arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Ersoy, çıkışta yaptığı açıklamada normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını belirtti.

İKİ VİLLA ALDI

Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim." dedi.

"BEN FİYAT KONUŞMAM, GEREK YOK"

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım." diye konuştu.

"KENDİ KARARIMI KENDİM VERİR, ONU UYGULARIM"

Pandemi döneminde Bodrum'da ikinci konutları olanların nüfus kayıtlarını ilçeye aldırmaları çağrıları olduğunun hatırlatılması üzerine Ersoy, "Ben duymadım. Böyle şeyleri çok da ciddiye almam. Kararları kendim veririm ve onu uygularım." dedi.

"DEPREM BENİ İÇTEN YARALADI"

İzmir’de yıkıma neden olan depreme de değinen Bülent Ersoy, "Deprem, beni içten yaraladı. Bizzat insan gözle gördüğü zaman çok kötü oluyor." dedi.

"İZMİR'E DE YARDIM GÖNDERDİM"

Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu o anları hatırlatan Ersoy, "O anlar beni çok üzdü, yaraladı ki anlatamam. Yavrum, evladım o kadar yaraladı ki beni oraya da yardım yapıp, gönderdim." dedi.









