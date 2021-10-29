KKTC'de sahte PCR testi sebebiyle tutuklu kalan davulcu Ahmet İzgi'nin, Bülent Ersoy'un orkestraya yardım etmediğini öne sürmesi Ersoy'u kızdırdı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının bugünkü konuğu Bülent Ersoy'un davulcusu Ahmet İzgi oldu.

KKTC’deki sahte PCR testi yüzünden tutuklanan orkestrada yer alan Ahmet İzgi, o meseleye değinerek Bülent Ersoy'un kendilerine yardım etmediğini iddia etti.

İzgi'nin açıklamaları üzerine ise Bülent Ersoy canlı yayına bağlandı.

Hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt veren Ersoy ile İzgi arasında gerilim yaşandı.

"ALLAH ONLARIN BELASINI VERSİN..."

Ersoy'un, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah... Bana söylenince tövbe estağfurullah olmuyor. Siz o çirkin davranışlarını, o hallerini görseniz..." sözleri üzerine araya giren İzgi yine sert bir tepkiyle karşılaştı.

"O KADAR TERBİYESİZ İNSANLARSINIZ Kİ..."

Ersoy, "Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki..." ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy canlı yayında davulcu Ahmet İzgi'yle kavga etti