Bülent Ersoy: Çok yüklü bir bağışı kaybettiler

Bülent Ersoy: Çok yüklü bir bağışı kaybettiler

Bülent Ersoy, dernekle arasında yaşananlara açıklık getirdi.

Bülent Ersoy, geçen hafta 2.5 milyon lirayı bulan 22 kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

"BİZE TERS"

Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir." diyerek duyurmuştu.

Bunun üzerine açıklama yapan Bülent Ersoy, ÇYDD'yi vasiyetnamesinden çıkarttığını dile getirmişti.

Ersoy, konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

"ATATÜRK'LE GURUR DUYUYORUM"

Ersoy, "ÇYDD’nin tüzüğü gereği Atatürk’e uygun yaşadıklarını belirtiyorlar. Atamız da kürk giyiyordu. Ben Atatürk’ümle gurur duyuyorum. En büyük üzüntüm; ona şarkı okuyamamak.

"MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞ YAPTIM"

Ben eğitime çok önem veririm. Onlar kız çocuklarını okutuyorlar diye bağışlamak istedim. Vasiyetimi değiştirdim zaten Mehmetçik Vakfı'na ve başka bir eğitim kurumuna daha bağış yaptım.

"ÇOK YÜKLÜ BİR BAĞIŞI KAYBETTİLER"

Onlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler.’ diye konuştu.