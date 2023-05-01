Bülent Ersoy, geline benzedi
ensonhaber.com

Sahnelerin Diva'sı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret etmişti.

Kendisini ziyarete gelen ünlü şarkıcıların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, altına "Ay ne güzel cuma" notunu düşmüştü.

Ten rengi ve saç modeli sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmayan Bülent Ersoy'un yeni tarzı çok konuşulmuştu.

Yeni Haber Başlığı

"Gelin gibiyim, maşallah"

Bülent Ersoy, öncek akşam bir mekanda sevenleriyle buluştu. Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan beyaz bir tercih eden Diva, gündem yarattı. Hayranları, Ersoy'un beyaz kostümünü gelinliğe benzetti. Kostümünün gelinliğe benzetilmesi üzerine Diva da sahneden, "Gelin gibiyim. Bana Maşallah" dedi.

Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı