Bülent Ersoy, geline benzedi İkonik tarzı ve eşsiz sahne performansı ile sürekli gündem olmayı başaran Bülent Ersoy, Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

ensonhaber.com Sahnelerin Diva'sı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret etmişti. Kendisini ziyarete gelen ünlü şarkıcıların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, altına "Ay ne güzel cuma" notunu düşmüştü. Ten rengi ve saç modeli sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmayan Bülent Ersoy'un yeni tarzı çok konuşulmuştu. "Gelin gibiyim, maşallah" Bülent Ersoy, öncek akşam bir mekanda sevenleriyle buluştu. Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan beyaz bir elbise tercih eden Diva, gündem yarattı. Hayranları, Ersoy'un beyaz sahne kostümünü gelinliğe benzetti. Kostümünün gelinliğe benzetilmesi üzerine Diva da sahneden, "Gelin gibiyim. Bana Maşallah" dedi.