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    Bülent Ersoy, halasının vefatını muhabirden öğrendi

    Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, koronavirüs tedavisi gören 99 yaşındaki halasının ölüm haberini muhabirden öğrendi. Ersoy, "Hay Allah ben görmedim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 12:29
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    Bülent Ersoy, halasının vefatını muhabirden öğrendi

    Sahnelerin güçlü sesi Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.

    Ersoy, mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet etti.

    HALASININ VEFATINI MUHABİRDEN DUYDU

    Oldukça neşeli görünen Ersoy'a, koronavirüs tedavisi gören 99 yaşındaki halası İsmet Erkoç Soytürk’ün vefat haberi muhabir tarafından verildi.

    5 gün önce vefat eden halasının ölüm haberini duymayan Ersoy, bir muhabirin "Başınız sağ olsun." demesiyle neye uğradığını şaşırdı.

    Bülent Ersoy, halasının vefatını muhabirden öğrendi ViDEO

    "HAY ALLAH BEN GÖRMEDİM"

    Birkaç dakika sessiz kalan kalan sanatçı, "Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim." diyerek aracına bindi.

    Bülent Ersoy, halasının vefatını muhabirden öğrendi #1

    Bülent Ersoy, halasının vefatını muhabirden öğrendi #2

    Bülent Ersoy, halasının vefatını muhabirden öğrendi #3


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