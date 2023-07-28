Bülent Ersoy, Kleopatra havuzu yaptırdı Bodrum'daki ikiz villası için özel havuz ve bahçe yaptıran Bülent Ersoy, 10 milyon TL harcadı.

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Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy, sesi ve şarkılarıyla olduğu kadar aynı zamanda kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Lüks harcamaları için her zaman kesenin ağzını açan Diva, bu defa Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçti. Bülent Ersoy 100 milyon TL'lik villasına Kleopatra havuzu, tropikal ve kış bahçesi yaptırdı.

10 milyon TL

Ersoy bunun için ise 10 milyon TL harcadı.

600 bin TL vermişti

Gösterişli kostümleri ve mücevherlere olan düşkünlüğü ile bilinen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bulunan kumaşçısına gitmiş ve 4.5 saat kaldığı mağazada 600 bin TL harcamıştı.