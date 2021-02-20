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- Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu
Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu
Diva Bülent Ersoy, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 02:28
- Güncelleme : 20.02.2021 - 02:35
Tüm dünyayı altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde de aşılama sürüyor.
Son olarak Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy aşı olduğunu duyurdu.
"MUHTEREM TAKİPÇİLERİM AŞI OLDUM"
68 yaşındaki sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum. Darısı olmayanların başına inşallah" ifadelerini kullandı.
ORHAN GENCEBAY DA OLMUŞTU
Geçtiğimiz ay sırası geldiğinde aşı yaptıracağını söyleyen 76 yaşındaki Orhan Gencebay, dün aşısını olmuştu.
Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre ise o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
"ORHAN BABA AŞI OLDU"
Emre'nin, aşılama sırasında “Orhan Baba aşı oldu" sözleri ise oldukça dikkat çekti.