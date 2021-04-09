Bülent Ersoy, Onur Akay'ı affetmedi

Bülent Ersoy'un 2017 yılında Onur akay'a açtığı dava yeniden görülecek.

Bülent Ersoy, erkeklik dönemine ait fotoğrafları Facebook hesabından paylaştığı için Onur Akay’a, 50 bin TL tazminat istemiyle dava açmıştı.

DAVA DEVAM EDİYOR

22. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2017 yılında görülen ilk duruşmada dosya içeriğine girmeden görevsizlik kararı vermişti. Geçen yıllar Bülent Ersoy’a davayı unutturmadı.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Mahkeme, davanın 4 yıl aradan sonra 29 Nisan günü, 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.

"GÖZÜNDEN KAÇTIĞINA İNANIYORUZ"

Akay’ın avukatı, “Bülent Hanım’ın açmış olduğu tazminat davası, İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli ve yetkili olduğu anlaşıldığı için yeniden görülecek ve devam edecek. Bülent Hanım’ın daha önce müvekkilim Onur Akay’ı affettiği basında yer almıştı. Ancak, tazminat davası hala devam etmekte. Bu davanın Bülent Ersoy’un gözünden kaçtığına inanıyoruz” dedi.