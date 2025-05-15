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Zaman zaman lüks yaşamı ve pahalı zevkleriyle gündeme gelen Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'de sahne aldı. Bıraktığı vasiyete dair açıklama yapan ünlü isim, mal varlığıyla ilgili planlarını da ilk kez açıkladı.

Gecenin ilgi gördüğünü belirten sanatçı "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum. 55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum.

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVERİM"

Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!" dedi.

Diva'nın ortaya çıkan serveti duyanların ağzını açık bırakmıştı.

İşte Bülent Ersoy'un mallar:

- İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa

- İstanbul Fenerbahçe'de sauna

- Antalya Fethiye'de benzinlik

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler