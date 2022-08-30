Bülent Ersoy'a altın kemer taktılar

Diva Bülent Ersoy'a, Gaziantepli ustalar tarafından üç ayda hazırlanan altın kemer hediye edildi.

Servet değerindeki takılarıyla sürekli gündeme gelen Bülent Ersoy, bu kez dudak uçuklatan bir hediye haberiyle gündeme geldi.

Diva, önceki gün Gaziantep'te bulunan bir güzellik salonunun açılışına katıldı. Güzellik merkezi sahibinin, Ersoy'a Gaziantepli ustaların el emeği ile yaklaşık üç ayda hazırlanan altın kemer hediye etmesi dikkat çekti.

Diva'nın beline özel

Güzellik merkezinin 43'üncü şubesi olması münasebetiyle üzerinde 43 yakut yeşil taşın bulunduğu ve 70 yaşındaki sanatçının Ersoy'un bel ölçüsü alınarak yapılan kemerin değerinin yaklaşık dört milyon TL olduğu öğrenildi.