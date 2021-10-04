Bülent Ersoy'a beşibiryerde takıldı

Sapanca'da konser veren Bülent Ersoy'a, beşibiryerde sürprizi yapıldı.

Yayından kaldırılan 'Benzemez Kimse Bize' programındaki tavırlarıyla gündeme gelen Bület Ersoy, önceki akşam Sapanca'daki bir otelde sahne aldı. Diva, hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

"TAKDİR EDİYORUM"

Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Diva'nın modacısı Pınar Kerimoğlu da vardı. Modacısı Kerimoğlu hakkında sahneden övgü dolu sözler dile getiren Diva, "Pınar'ımı çok seviyorum. Kendisini iş konusunda her zaman çok başarılı görüyor ve takdir ediyorum." dedi.

"NAZAR DEĞMESİN"

Ersoy'un bu övgü dolu sözleri karşında mutluluğunu gizlemeyen Kerimoğlu, Diva'ya "Bu güzel düşüncelerinizden dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah sizin de sağlığınıza nazar değmez." sözlerinin ardından Ersoy'un boynuna nazar boncuklu beşibiryerde taktı.

Bu olay karşısında kahkaha atan Diva, bir yanda da şaşkınlığını gizlemeyerek konser sonuna kadar nazar boncuklu beşibiryerdeyi boynundan çıkarmadı.