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    Bülent Ersoy'dan Hadise'ye: Düşmanım ilan edebilirim

    Menajeri Hakan Şentürk ile yanak yanağa poz veren Hadise'ye öfekelenen Bülent Ersoy, fotoğrafa 'Hadise'yi düşmanım ilan edebilirim' yorumunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:59
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    Bülent Ersoy'dan Hadise'ye: Düşmanım ilan edebilirim

    Türkiye'nin Diva'sı, İrlanda kızılı saçlarının ardından yeniden gündemde...

    Bülent Ersoy'un menajeri Hakan Şentürk'ün, Hadise ile olan yakınlığı ipleri kopardı.

    Hadise ile yanak yanağa fotoğraf paylaşan Şentürk'e, Bülent Ersoy'dan öfke içerikli bir yorum geldi.

    İkilinin samimi pozuna sinirlenen Ersoy'un 'Bana inat mı?...' ifadeleriyle başladığı yorumunun sonunda ise Hadise'ye tehdit yatıyordu.

    "Haluk şimdi bir resim geldi telefonuma..."

    Diva o yorumunda, “Haluk şimdi bir resim geldi telefonuma. Bana inat mı koydunuz o resmi… Hadise Hanım’la yanak yanağa poz vermişsiniz. Bu Hadise Hanım da aslında iyi bir kızdır. Gerçekten çok sevdiğim iyi bir çocuktur ama bu kadar ziyadesiyle sana yaklaşmasından sonra kendisine olan iyi niyetli, sevecen yaklaşımlarım ve iyi niyet fikirlerim her an pozisyonumun değişmesine sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

    Bülent Ersoy dan Hadise ye: Düşmanım ilan edebilirim #1

    "Hadise'yi düşmanım ilan edebilirim"

    Yorumunun devamında, bir sonraki buluşmada aralarına mesafe koymasını isteyen Bülent Ersoy, "Kendisini düşmanım ilan edebilirim. Bundan sonrası ilk görüşmenizde aranızda en az 1,5 metre mesafe ile oturmanızı, bir birinize hiç dokunmamanızı her ikinizi de sağlık ve selameti adına bilgilerine sunuyor., en halisane duygularımda ilk ve son kez sizleri ikaz ediyorum.” dedi.

    "Bir dahakine yanımızda olmanızı isterim"

    Gündemde bomba etkisi yaratan Bülent Ersoy'a, çok geçmeden Hadise cevabı geldi.

    Hadise, Diva'nın yorumunun üzerine, " Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır. Bir dahaki buluşmamızda yanımızda olmanızı çok isterim." ifadelerini kullandı.

    Bülent Ersoy dan Hadise ye: Düşmanım ilan edebilirim #2

    Bülent Ersoy dan Hadise ye: Düşmanım ilan edebilirim #3


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