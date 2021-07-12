Bülent Ersoy'dan İlyas Tetik açıklaması

bülent Ersoy, İlyas Tetik'le iligli hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Diva Bülent Ersoy önceki gün bir mekanın açılışına katıldı. Ersoy, geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren İlyas Tetik’le ilgili konuştu. Ersoy, Tetik'e “Ya benimle ya da Muazzez Ersoy’la çalışacaksın” dediği iddialarına cevap verdi.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Ünlü şarkıcı, “Kendisiyle anlaşan ben değilim. Muazzez Hanım’la çalışırken, Polat Yağcı’yla da anlaşma yapmış. Program listesinden çıkarılmış mı, onu bilemem. Benimle ne alakası olabilir? Kaldı ki onu alsaydık, Muazzez Hanım ağzını açıp da hiçbir şey söylemezdi. Çünkü bana ‘abla’ der. Zaten ben anlaşmadım. Ama çok üzüldüm. Çok kıymetli bir kemaniydi. Haberi duyunca oğluyla konuştum.” dedi.