Katıldığı bir açılışta Anıtkabir olayına atıfta bulunan Bülent Ersoy, kendisine eşlik eden mehter takımının görev yerinin değişeceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'i ziyarete gelen sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, görevden alınarak Hakkari'ye sürülmüştü.

Bunun üzerine suskunluğunu bozan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyaretlerinin devamının geleceğini belirtmişti.

Bülent Ersoy dün ise Bursa'da katıldığı bir açılışta 'Anıtkabir' olayına gönderme yaptı.

Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye gönderileceği iddia etti.

MEHTER BAŞINA: YARIN HAKKARİ'DESİN

Mehter başını yanına çağıra Ersoy, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın." dedi.

Bülent Ersoy'dan mehter başına: Seni yarın Hakkari'ye sürerler VİDEO



"KORKUDAN ŞEMSİYE TUTAN DA OLMADI"

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. 'Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz' demişlerdir.

"BUNLAR KESİN GİDİCİ"

Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, 'Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari'ye sürüldü' diye bildirirsiniz."