Bülent Ersoy'un aldıkları arabaya sığmadı

Alışverişe çıkan Bülent Ersoy, 6 saat mağazada kaldı.

Türk sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, önceki gün Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı.

Yardımcısıyla birlikte geldiği AVM’de öğlen saatlerinde girdiği mağazadan, akşam vakti alışverişini noktaladı.

"ÇIKARSAM TAM YAPARIM"

Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum." dedi.

6 SAAT KALDI

Aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller poşetler arabaya sığmayınca kalanını taksiye sığdırmaya çalıştı.

Diva, alışveriş merkezinde yaklaşık 6 saat kaldı.